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24 ноября 2016 г.

Строительство тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу начато в Кисловодске

Тренировочную площадку для участников Чемпионата мира по футболу – 2018 начали строить на въезде в Кисловодск – в пойме реки Подкумок.

Сейчас строители планируют территорию и готовятся к началу монтажных работ. До конца будущего года здесь построят натуральное футбольное поле международного стандарта с дорожками для разминки, а также трибуны и двухэтажный административно-бытовой комплекс, где будут раздевалки команд, медицинский кабинет и конференц-зал.

Проект также предусматривает благоустройство территории, высадку деревьев и декоративных кустарников. После окончания Чемпионата тренировочная база будет использоваться для проведения соревнований, организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Дополнительно разрабатывается документация для строительства здесь футбольного поля с искусственным покрытием и физкультурно-оздоровительного комплекса.

– Это поможет успешному развитию не только спорта высших достижений, но и массового, в первую очередь, детско-юношеского спорта, – подчеркнул глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161124/stroitelstvo_trenirovochnoy_ploschadki_k_chempionatu_mira_po_fut_98289.html
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