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24 ноября 2016 г.

Ставропольские таксисты будут сообщать о пьяных водителях на дорогах

Ставропольские таксисты будут сообщать о пьяных водителях на дорогах

На Ставрополье к борьбе с пьянством за рулем подключились таксисты. Сегодня в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю состоялось межведомственное совещание, на котором присутствовали руководители крупных таксомоторных фирм региона. Мероприятие открыл главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Сафонов, который констатировал: несмотря на принимаемые жесткие меры к водителям в состоянии опьянения, меньше их не становится, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. С начала года сотрудниками ГИБДД на Ставрополье было отстранено от управления порядка 10 тысяч водителей с признаками опьянения, более 800 человек сели за руль в пьяном виде повторно. Водители в нетрезвом состоянии совершили 175 ДТП, в которых пострадали более 300 человек и 60 человек погибли.

На встрече была достигнута договоренность о взаимодействии дежурных частей отделов ГИБДД и водителей такси: в случае обнаружения ими автолюбителей с признаками опьянения, они будут сообщать об этом по специальным номерам телефонов.

Главный автоинспектор Ставрополья сообщил, что лично поощрит самого активного помощника среди таксистов.

Первые «Патруль-такси» начнут свою работу уже сегодня.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/stavropolskie_taksisty_budut_soobschat_o_pyanykh_voditelyakh_na__98305.html
Фотография к статье Ставропольские таксисты будут сообщать о пьяных водителях на дорогах
Ставропольские таксисты будут сообщать о пьяных водителях на дорогах
Ставропольские таксисты будут сообщать о пьяных водителях на дорогах
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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