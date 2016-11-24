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Ставрополье трезвее всех / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

Ставрополье в десятке самых трезвых регионов страны

В рамках федерального проекта «Трезвая Россия» экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составил «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2016».

Наименее пьющими регионами страны признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, которые идут в тройке лидеров. За ними следуют Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Ставрополье также вошло в десятку самых трезвых регионов страны, заняв седьмую позицию.

В прошлом году, кстати, в этом же рейтинге мы были на 12-м месте. Больше всех пьющих оказалось в Магаданской области, которая замыкает список. Как пояснили в экспертно-аналитическом центре, во время работы над рейтингом проанализирован объем продаж десяти видов спиртного. Еще одним критерием оценки стало число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161124/stavropole_v_desyatke_samykh_trezvykh_regionov_strany_98326.html
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