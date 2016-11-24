Ставрополье в десятке самых трезвых регионов страны
В рамках федерального проекта «Трезвая Россия» экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составил «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2016».
Наименее пьющими регионами страны признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, которые идут в тройке лидеров. За ними следуют Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Ставрополье также вошло в десятку самых трезвых регионов страны, заняв седьмую позицию.
В прошлом году, кстати, в этом же рейтинге мы были на 12-м месте. Больше всех пьющих оказалось в Магаданской области, которая замыкает список. Как пояснили в экспертно-аналитическом центре, во время работы над рейтингом проанализирован объем продаж десяти видов спиртного. Еще одним критерием оценки стало число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.