Ставрополье представило свою продукцию сельхозвыставке в Краснодаре

Ставрополье принимает участие в Международной выставке «Югагро» в Краснодаре

Делегация Ставрополья во главе с министром сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым принимает участие в 23-ей Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции «Югагро». Свою продукцию представляют 720 компаний из 32 стран мира. Общая площадь выставки составила более 60 000 кв.м. Компании из Венгрии, Германии, Китая, Франции представлены на объединенных и национальных экспозициях. В рамках форума Владимир Ситников подписал соглашение о поставках минеральных удобрений с компанией «Еврохим» . Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день доля продукции этой организации превышает 80 процентов всего используемого объема в крае. Соглашение о поставках выступает гарантом обеспечения наших аграриев удобрениями на всех этапах сельхозпроизводства. В прошлом году объем поставок в соответствии с договоренностями составил 350 тыс. тонн химической продукции, по факту же было реализовано 120 процента к запаланированному. В этом году этот показатель еще увеличился. Зернопроизводство – стратегически важная отрасль экономики Ставрополья, – подчеркнул на встрече Владимир Ситников. Хорошие урожаи – основа стабильности и благополучия региона. На 2017 год с «Еврохимом» подписано соглашение на поставку 420 тыс. тонн удобрений, тем самым полностью обеспечив региональных аграриев. Ежегодно в крае увеличивается потребление продукции на десять процентов. По просьбе минсельхоза, на заводе организована точка отгрузки безводного аммиака. Как подчеркнул глава регионального аграрного ведомства, это пример бизнеса, который развивает свои мощности в унисон с интересами края.

http://www.stapravda.ru/20161124/stavropole_predstavilo_svoyu_produktsiyu_selkhozvystavke_v_krasn_98293.html