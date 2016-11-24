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24 ноября 2016 г.

Союзпечать проводит акцию «Подари Новый год детям»

С 1 ноября по 30 декабря ОАО Союзпечать проводит акцию «Подари Новый год детям». Купите подарок для ребенка в киоске Союзпечать и передайте киоскеру. Все подарки, собранные во время акции, будут отправлены на помощь нуждающимся детям в Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края. Это уже вторая подобная социальная акция, которую проводит Союзпечать в этом году. В летней акции, приуроченной ко Дню защиты детей, приняло участие более четырех тысяч неравнодушных людей, которые подарили 4410 подарков для нуждающихся детей.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161124/soyuzpechat_provodit_aktsiyu_podari_novyy_god_detyam_98282.html
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