С 1 ноября по 30 декабря ОАО Союзпечать проводит акцию «Подари Новый год детям». Купите подарок для ребенка в киоске Союзпечать и передайте киоскеру. Все подарки, собранные во время акции, будут отправлены на помощь нуждающимся детям в Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края. Это уже вторая подобная социальная акция, которую проводит Союзпечать в этом году. В летней акции, приуроченной ко Дню защиты детей, приняло участие более четырех тысяч неравнодушных людей, которые подарили 4410 подарков для нуждающихся детей.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161124/soyuzpechat_provodit_aktsiyu_podari_novyy_god_detyam_98282.html