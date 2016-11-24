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24 ноября 2016 г.

Состояние газового оборудования в многоквартирных домах проверяют в Ставрополе

Состояние газового оборудования в многоквартирных домах проверяют в Ставрополе

Специалисты «Ставропольгоргаза» совместно с представителями ГУ МЧС России по Ставрополю и администрацией краевого центра проверят состояние внутридомового газового оборудования в 1331 доме.

Первые проверки уже прошли в Ленинском и Октябрьском районах краевой столицы. Прежде всего, посещают квартиры, собственники которых игнорируют требование заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Совместные рейды газовиков, городской администрации и МЧС пройдут во всех районах краевого центра, которые планируется завершить до конца ноября.

Как сообщили в пресс-службе «Ставропольгоргаза», в крае с начала года из-за нарушений правил использования газа в быту произошли 23 несчастных случая, пострадали 27 человек, 17 погибли. Основные причины инцидентов – нарушения правил эксплуатации газовых приборов, их самовольная установка и ремонт.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/sostoyanie_gazovogo_oborudovaniya_v_mnogokvartirnykh_domakh_prov_98304.html
Фотография к статье Состояние газового оборудования в многоквартирных домах проверяют в Ставрополе
Состояние газового оборудования в многоквартирных домах проверяют в Ставрополе
Состояние газового оборудования в многоквартирных домах проверяют в Ставрополе
Фото пресс-службы «Ставропольгоргаза»
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