«Шлагбаум» для черного передела ставропольской земли

Сенсации на заседании Думы края, которая проходила 24 ноября под председательством Геннадия Ягубова, не состоялось.

В комитетах накануне «плотно» поработали над внесенными законопроектами, так что, несмотря на то, что вопросов было много, все законопроекты прошли без особых дискуссий.

Даже законопроект, заранее окрещенный медиа-сообществом «законом жирных котов», скандальным и антифермерским. Внесенные в закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» коррективы увеличивают размер земельного участка для выдела из общедолевой собственности для самостоятельного бизнеса с 30 до 2,5 тыс. га. Это крепкий шлагбаум на пути растаскивания земли: теперь сложно объединиться с другими фермерами, чтобы «собрать» достаточный для выдела надел земли. Документ дважды выносился на рассмотрение прошлым пятым созывом, но всякий раз решение откладывалось. Фермеры, которые считают, что данный нормативный акт ущемляет их интересы, выходили на митинги протеста. Да и выборы приближались. Наверное, этот фактор тоже сыграл свою роль. Председатель Думы края Геннадий Ягубов объяснил ситуацию проще: над законопроектом хорошо поработали и сегодня он в большей степени годится для регулирования в сфере земельных отношений. Предыдущему созыву просто не хватило времени, учитывая, что рассмотрение законопроекта пришлось на окончание срока работы пятого созыва. Документ ни в коем случае не отменяет института фермерства. Но его представителям предлагается занять другие ниши сельхозпроизводства, такие как пчеловодство, цветоводство, овощеводство, питомниководство и др. Безусловно, от принятия нормативного акта выигрывают крупные хозяйства, на которых и держится АПК края.

На вопрос журналистов: «Так вы что за колхозы?» – председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев ответил без обиняков: «Я сам колхоз». Крупное хозяйство, которое он возглавляет, по сути держит экономику Труновского района и вносит весомый вклад в бюджет края. Более того, колхоз «Терновской» с легкой руки И. Богачева успешно заботится о социальной сфере, профессиональной ориентации молодежи, обеспечивает сельчан работой. Такие сельхозпредприятия, как у И. Богачева по сути и держат на своих плечах экономику Ставрополья. Не признавать этого было бы лукавством.

«Да, – сказал, Г. Ягубов, беседуя после заседания с журналистами, – нам надо будет дополнительно подумать о том, как помочь фермеру, мы не против мелкотоварного производства, особенно если оно работает в тренде импортозамещания. Они имеют право на поддержку государства, как и крупные хозяйства. Будем мониторить реализацию закона, вносить коррективы. Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Коррективы в закон СК «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» депутаты одобрили неслучайно. Это забота о качестве земледелия, экологии. Время мелких хозяев, которые приходят для того, чтобы урвать прибыль, не заботясь о состоянии арендованной земли, прошло. Кроме того, принятый Думой документ позволит потеснить теневой бизнес, который процветает именно в мелких хозяйствах, которые зачастую занижают урожайность, не платят налоги в казну. Мы ведь любим наш край».

Телекамеры, готовые снять скандал, остались без работы. И что самое интересное, оппонент и защитник мелкотоварного производства при голосовании был только один. «И продажу земли надо запретить», – прозвучало на заседании. Охотников до нашей ставропольской, в ряде районов весьма и весьма плодородной, действительно развелось достаточно. Даже зарубежных. Благодаря принятому законопроекту остается меньше возможностей для черного передела земли, так называемого рейдерства. Сенсации не случилось в том смысле, что не было скандала. Но в каком-то смысле можно сказать, что все-таки сенсация имела места быть: это тот редкий случай, когда единороссы и коммунисты сошлись во мнении.

Еще одним знаковым был законопроект на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Заместитель председателя правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко, как всегда, лаконично прямо рассказала присутствующим о том, что год предстоит непростой. Надо думать о сокращении госдолга, зарабатывании доходов, чтобы вписаться в федеральные требования к организации бюджетного процесса. Чтобы сэкономить придется приостановить действие 20 краевых законов в сфере промышленности, сельского хозяйства, муниципального управления. В частности, будет приостановлена индексация социальных выплат, увеличение заработной платы государственным и муниципальным служащим, оплата им санаторно-курортного лечения и т. д. в сфере АПК будет уменьшен объем поддержки уходных работ за молодыми виноградниками. Прогноз социально-экономического развития предполагает ежегодный прирост собственных доходов на пять процентов. И на самом деле держаться этого уровня будет трудно. Поскольку законодательные новации федерального уровня существенно снижают поступления в краевую казну. В пользу федерации изменится распределение акцизов на ГСМ, из которых формируется краевой дорожный фонд. Снизятся и отчисления акцизов производителями крепкой аклкогольной продукции: основная масса налогов будет централизоваться и распределяться между субъектами РФ не по объему произведенной продукции, а розничных продаж. Эти и другие коррективы в 2017 году уменьшат поступления в краевой бюджет на 3,5 млрд рублей. Объем доходов регионального бюджета планируется в размере 79 млрд рублей, расходов — 82,5 млрд рублей. При всем том 66 процентов расходов бюджета будет использовано на развитие здравоохранения, образования и социальную защиту.

Депутат Александр Сысоев напомнил о долгоиграющей теме, о которой он уже неоднократно говорил на заседаниях Думы. В свете сказанного недавно Президентом РФ Владимировм Путиным о пагубности распыления средств на новые стройки, когда остаются без внимания недостроенные объектов. Реконструкция школы № 8 в Ессентуках давно ждет завершения реконструкции. Юрий Гонтарь предложил в связи со сказанным составить список таких «долгостроев» и передать губернатору Владимиру Владимирову.

В разговор вмешался сам глава края. «Я таких объектов могу назвать по краю десятки, – сказал он. – И о каждом болит сердце. У меня седых волос прибавляется, когда я слушаю жалобы людей. Нам поставлена задача — бороться с госдолгом, искать возможности его снижения. Надо смотреть на вещи трезво. Все разом мы сделать не сможем». А Сысоев настаивал, что свое предложение он все же не снимает. Ю. Гонтарь предложил компромиссное решение — зафиксировать его в протоколе, придет время решения и этой проблемы.

Проголосовали депутаты на пролонгацию нулевой ставки до 1 января 2019 года для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Рассмотрены на заседании Думы СК изменения в законы «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории СК» и «О привлечении членов казачьих обществ к государственной и иной службе». Оба документа приняты в целях совершенствования законодательства в сфере правопорядка и приняты в двух чтениях. Определились с представителями Думы СК в составе Общественной палате и избирательной комиссии СК..

Согласована кандидатура экс-главы администрации края Евгения Кузнецова на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского края».

http://www.stapravda.ru/20161124/shlagbaum_dlya_chernogo_peredela_stavropolskoy_zemli_98322.html