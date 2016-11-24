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24 ноября 2016 г.

Под колесами рейсового автобуса в на Ставрополье погиб пешеход

В Минераловодском районе под колесами автобуса «Грозный – Краснодар» погиб пешеход

23 ноября в 22 часа 30 минут на 353-м километре федеральной автодороги «Кавказ», водитель рейсового автобуса «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны Пятигорска в направлении Невинномысска, на неосвещенном участке сбил неустановленного пешехода, не имеющего на одежде светоотражающих элементов, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП пешеход – мужчина на вид 40-45 лет – скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его личность сейчас устанавливается. Пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту «Грозный – Краснодар» не пострадали.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/pod_kolesami_reysovogo_avtobusa_v_na_stavropole_pogib_peshekhod_98310.html
Фотография к статье Под колесами рейсового автобуса в на Ставрополье погиб пешеход
В Минераловодском районе под колесами автобуса «Грозный – Краснодар» погиб пешеход
В Минераловодском районе под колесами автобуса «Грозный – Краснодар» погиб пешеход
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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