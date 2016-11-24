Под колесами рейсового автобуса в на Ставрополье погиб пешеход

23 ноября в 22 часа 30 минут на 353-м километре федеральной автодороги «Кавказ», водитель рейсового автобуса «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны Пятигорска в направлении Невинномысска, на неосвещенном участке сбил неустановленного пешехода, не имеющего на одежде светоотражающих элементов, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП пешеход – мужчина на вид 40-45 лет – скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его личность сейчас устанавливается. Пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту «Грозный – Краснодар» не пострадали.

http://www.stapravda.ru/20161124/pod_kolesami_reysovogo_avtobusa_v_na_stavropole_pogib_peshekhod_98310.html