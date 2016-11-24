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24 ноября 2016 г.

Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты

Торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета.

В краевом центре состоялось торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета. В торжественной церемонии принял участие губернатор края Владимир Владимиров.

– Вы выбрали замечательную профессию. И я от души желаю, чтобы на этом пути вы приобрели множество настоящих друзей, получили знания и опыт, благодаря которым вы сможете возвращать здоровье людям, – сказал глава Ставрополья.

Как прозвучало на церемонии, в текущем году в вуз зачислены около тысячи первокурсников. Более 75% из них, окончив учебу, вернуться в свои родные города и села – по целевому набору СтГМУ занял второе место в России.

С приветствием к первокурсникам обратились также председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, ректор СтГМУ Владимир Кошель, депутаты Госдумы РФ от Ставрополья.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161124/pervokursnikov_stavropolskogo_meduniversiteta_posvyatili_v_stude_98324.html
Фотография к статье Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты
Торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета.
Торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета.
фото пресс-службы губернатора СК
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