Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты
В краевом центре состоялось торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета. В торжественной церемонии принял участие губернатор края Владимир Владимиров.
– Вы выбрали замечательную профессию. И я от души желаю, чтобы на этом пути вы приобрели множество настоящих друзей, получили знания и опыт, благодаря которым вы сможете возвращать здоровье людям, – сказал глава Ставрополья.
Как прозвучало на церемонии, в текущем году в вуз зачислены около тысячи первокурсников. Более 75% из них, окончив учебу, вернуться в свои родные города и села – по целевому набору СтГМУ занял второе место в России.
С приветствием к первокурсникам обратились также председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, ректор СтГМУ Владимир Кошель, депутаты Госдумы РФ от Ставрополья.
фото пресс-службы губернатора СК