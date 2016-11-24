Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты

В краевом центре состоялось торжественное посвящение в студенты Ставропольского государственного медицинского университета. В торжественной церемонии принял участие губернатор края Владимир Владимиров.

– Вы выбрали замечательную профессию. И я от души желаю, чтобы на этом пути вы приобрели множество настоящих друзей, получили знания и опыт, благодаря которым вы сможете возвращать здоровье людям, – сказал глава Ставрополья.

Как прозвучало на церемонии, в текущем году в вуз зачислены около тысячи первокурсников. Более 75% из них, окончив учебу, вернуться в свои родные города и села – по целевому набору СтГМУ занял второе место в России.

С приветствием к первокурсникам обратились также председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, ректор СтГМУ Владимир Кошель, депутаты Госдумы РФ от Ставрополья.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161124/pervokursnikov_stavropolskogo_meduniversiteta_posvyatili_v_stude_98324.html