Первенство Ставрополя по танцевальному спорту собрало более 200 участников

Соревновались 200 танцоров / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

В Ставрополе прошло открытое первенство города по танцевальному спорту. За звание победителя боролись более 200 танцоров из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области и Республики Адыгея. В итоге в двух из пяти категорий ставропольские спортсмены заняли призовые места. Так, «золотыми» призерами в парах 12-13 лет стали Кирилл Попов и Анна Волкова из танцевально-спортивного клуба «Эврика». «Серебро» в этой же категории забрали Владимир Морин и Злата Репкина из клуба «Микс». Почетной «бронзовой» победой в возрастной категории 14-15 лет могут похвастаться танцоры клуба «Алмаз» Алексей Ушаков и Анфиса Кильпа. Теперь они представят наш край на чемпионате ЮФО.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161124/pervenstvo_stavropolya_po_tantsevalnomu_sportu_sobralo_bolee_200_98283.html