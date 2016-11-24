Первенство Ставрополя по танцевальному спорту собрало более 200 участников
В Ставрополе прошло открытое первенство города по танцевальному спорту. За звание победителя боролись более 200 танцоров из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области и Республики Адыгея. В итоге в двух из пяти категорий ставропольские спортсмены заняли призовые места. Так, «золотыми» призерами в парах 12-13 лет стали Кирилл Попов и Анна Волкова из танцевально-спортивного клуба «Эврика». «Серебро» в этой же категории забрали Владимир Морин и Злата Репкина из клуба «Микс». Почетной «бронзовой» победой в возрастной категории 14-15 лет могут похвастаться танцоры клуба «Алмаз» Алексей Ушаков и Анфиса Кильпа. Теперь они представят наш край на чемпионате ЮФО.