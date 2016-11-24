Незаконную постройку снесли на проспекте Кулакова в Ставрополе
На проспекте Кулакова в краевом центре судебные приставы совместно с представителями муниципальных властей Ставрополя демонтировали незаконную постройку и окружающую ее металлическую ограду. Земельный участок предоставлялся арендатору без права строительства, однако на этом месте вырос капитальный объект. Суд занял сторону муниципалитета, приняв решение «самоволку» снести, а участок вернуть городу. По сообщению властей Ставрополя, в судебных инстанциях сейчас находится более ста исковых заявлений. В принудительном порядке снесено 12 самостроев, на исполнении в службе судебных приставов еще 23 решения суда.