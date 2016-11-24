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24 ноября 2016 г.

Незаконную постройку снесли на проспекте Кулакова в Ставрополе

На проспекте Кулакова в краевом центре судебные приставы совместно с представителями муниципальных властей Ставрополя демонтировали незаконную постройку и окружающую ее металлическую ограду. Земельный участок предоставлялся арендатору без права строительства, однако на этом месте вырос капитальный объект. Суд занял сторону муниципалитета, приняв решение «самоволку» снести, а участок вернуть городу. По сообщению властей Ставрополя, в судебных инстанциях сейчас находится более ста исковых заявлений. В принудительном порядке снесено 12 самостроев, на исполнении в службе судебных приставов еще 23 решения суда.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161124/nezakonnuyu_postroyku_snesli_na_prospekte_kulakova_v_stavropole_98317.html
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