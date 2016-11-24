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24 ноября 2016 г.

Минсельхоз Ставрополья переходит на новый электронный формат общения с аграриями

Минсельхоз Ставрополья все активнее использует электронный формат общения с аграриями. Госуслуги в электронном виде востребованы ставропольскими аграриями. За ноябрь в минсельхоз региона поступило 200 пакетов документов посредством сети Интернет, сообщили в пресс-службе ведомства. Госуслуги в электронном виде – новый формат взаимодействия местных аграриев и минсельхоза. В настоящий момент для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и прочих мероприятий, ранее требующих личного визита в главное аграрное ведомство региона, теперь достаточно обратиться в ближайший МФЦ. Также возможно воспользоваться и личным кабинетом на сайте госуслуг. Переход на взаимодействие в онлайн-режиме значительно экономит время и деньги заявителей, особенно из далеких районов Ставрополья. За 9 месяцев поступило всего 11 пакетов документов, а за ноябрь уже 200, сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный. В качестве обмена опытом инициировано совещание в режиме видеоконференцсвязи с коллегами из Рязанской области, предоставляющими госуслуги в электронном виде уже 2 года. Они поделились опытом работы в этом направлении.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161124/minselkhoz_stavropolya_perekhodit_na_novyy_elektronnyy_format_ob_98298.html
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