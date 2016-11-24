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24 ноября 2016 г.

Минераловодчанка Мария Школьная вышла в финал конкурса самых красивых стюардесс России

Мария Школьная

Минераловодчанка Мария Школьная вышла в финал конкурса «Топ самых красивых стюардесс России – 2016».

Мария закончила школу телевидения Останкино (под руководством Яны Чуриковой), мечтала стать телеведущей одного из столичных телеканалов. Однако, мир шоу-бизнеса оказался не для неё.

Когда вернулась на малую родину, мама – бортпроводница с 27- летним стажем, – уговорила дочь попробовать себя в роли стюардессы.

Уроки по технике речи, сценическому движению, искусству макияжа очень пригодились Маше в её новой профессии. Каждый день она блистает в салоне самолёта, на глазах у благодарных пассажиров!

В финале престижного профессионального конкурса Мария Школьная будет представлять не только свою авиакомпанию, а и родной город Минеральные Воды! Поэтому она очень надеется на поддержку земляков в СМС-голосовании, которое по условиям конкурса является одним из слагаемых победы.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161124/mineralovodchanka_mariya_shkolnaya_vyshla_v_final_konkursa_samyk_98286.html
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