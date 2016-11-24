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24 ноября 2016 г.

МФЦ Невинномысска признан лучшим в Ставропольском крае

На заседании коллегии министерства экономического развития СК прошло подведение итогов ежегодного краевого конкурса «Лучший многофункциональный центр Ставропольского края». В категории «МФЦ с количеством действующих окон обслуживания не менее 20» победителем признано соответствующее учреждение Невинномысска. Диплом лауреата директору невинномысского МФЦ Н. Остроумовой вручил заместитель председателя краевого правительства А. Мурга.

Как сообщили в администрации Невинномысска, по решению министерства экономического развития СК, документы и материалы невинномысского МФЦ направлены в Москву для участия во Всероссийском этапе конкурса.

Напомним, МФЦ в крупном промышленном центре края начал работать 25 декабря 2015 года. Сегодня здесь оказывают более 100 видов государственных и муниципальных услуг. За день в центре, действующем по принципу «одного окна», обслуживают до 350 человек.

В МФЦ Невинномысска сделали все для удобства посетителей, в том числе и тех, кто приходит сюда со своими чадами. Так, предусмотрена специальная, звукоизолированная детская комната с прозрачными стенами. Здесь есть мягкие игрушки, настольные, развивающие игры. Свою востребованность комната доказала – до пятнадцати ребятишек одновременно иной раз становятся ее гостями.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161124/mfts_nevinnomysska_priznan_luchshim_v_stavropolskom_krae_98295.html
Фотография к статье МФЦ Невинномысска признан лучшим в Ставропольском крае
МФЦ в Невинномысске начал работать 25 декабря 2015 года
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