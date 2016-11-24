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24 ноября 2016 г.

Мать, погибшей в пожаре девочки, осуждена в Ставрополе

Суд

Вынесен приговор Марии Демаковой. Она признана виновной в причинение смерти по неосторожности. Следствием и судом установлено, что в ночь с 12 на 13 мая Демакова оставила дома одну свою 8-летнюю дочь с 6 часов вечера до 4 утра. В это время в домовладении произошел пожар, причиной которого явился включенный неисправный обогревательный прибор. После тушения пожара в одной из комнат были обнаружены обгоревшие останки девочки.

Приговором Промышленного районного суда Ставрополя Демаковой назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в следственном отделе по Промышленному району краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/mat_pogibshey_v_pozhare_devochki_osuzhdena_v_stavropole_98296.html
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