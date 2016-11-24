Крупнейший в СКФО пресс-центр создадут в Минеральных Водах

Крупнейший в СКФО пресс-центр для информационного сопровождения ключевых мероприятий округа будет создан на площадке Многофункционального выставочного комплекса в Минеральных Водах.

Об этом исполняющий обязанности Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов заявил на совещании в Москве. В обсуждении принял участие заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Как сообщает пресс-служба КРСК, Одес Байсултанов пояснил:

– Создание мультимедийного пресс-центра полностью отвечает задачам подпрограммы государственной программы развития СКФО по формированию инфраструктуры государственной информационной политики. Помощь в его организации окажет информационное агентство ТАСС, которое уже сегодня занимается реализацией мероприятий подпрограммы совместно с Минкавказом.

Со своей стороны Андрей Соколов рассказал о планах информационного агентства открыть на Кавминводах региональный пресс-офис ТАСС:

– Частично региональная редакция сможет базироваться в пресс-центре и администрировать его работу. Агентство готово оформить площадку и завести необходимое оборудование. Кроме того, мы можем взять на себя функции администрирования пресс-событий, выставок и форумов различного уровня, а также заниматься содержательным наполнением площадки другими мероприятиями.

Мультимедийный пресс-центр должен стать многопрофильной коммуникационной площадкой для всего Северо-Кавказского федерального округа. В нем будут созданы условия для комфортной работы представителей всех средств массовой информации, действующих на территории округа. Кроме того, в пресс-центре будут проводить различные семинары, совещания и встречи главных редакторов региональных и федеральных СМИ с руководителями различного уровня.

http://www.stapravda.ru/20161124/krupneyshiy_v_skfo_presstsentr_sozdadut_v_mineralnykh_vodakh_98325.html