Где искать экскурсоводов и что нужно для развития туризма на Ставрополье?

Где искать экскурсовода? / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

Где искать экскурсовода? Именно так звучала тема общественных слушаний, состоявшихся в рамках очередного заседания общественного совета при министерстве культуры края

Как подчеркнул председатель совета Владимир Лычагин, тема для обсуждения была предложена генеральным директором Ставропольского ООО «Клуб туристов Стрижамент» Николаем Трюханом и директором Ставропольского туристического агентства «Орион» Аллой Рогожиной. Проблемы современного туризма, наверное, в той или иной мере затрагивают каждого человека, хотя бы раз в жизни оказавшегося в роли путешественника. А учреждения культуры всегда играли и будут играть важную роль в этой сфере. На нее ориентированы (каждый по-своему) и музеи, и библиотеки, и памятники истории и культуры. Для более четкого понимания сути этих проблем к участию в слушаниях были приглашены специалисты, непосредственно связанные с этой деятельностью, в частности замдиректора Ставропольского бюро путешествий и экскурсий Алексей Логачев и известный экскурсовод и краевед Татьяна Помелило.

Целью дискуссии было выяснить, что можно рекомендовать министерству культуры края для дальнейшего развития сферы туризма. Кстати, в самом министерстве эти темы нынче дважды рассматривались на выездных коллегиях в Александровском и Минераловодском районах. Кроме того в течение года наш край становился площадкой для проведения целого ряда крупных совещаний и семинаров по данной тематике всероссийского, международного, окружного уровней. В Северо-Кавказском федеральном университете при активном участии министерства культуры СК прошла международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе», на которой ученые, представители власти и организаций, задействованных в обеспечении развития туристического кластера, рассматривали конкретные вопросы проектирования туристических маршрутов, планомерного развития всесезонного туризма. Как отметила заместитель министра культуры СК Юлия Косарева, культурно-образовательный туризм в регионе развит пока меньше, чем оздоровительный. Ближайшая задача – сформировать научно обоснованные маршруты.

Немаловажный аспект: туризм был, есть и будет важной составляющей экономики Ставропольского края. Как говорили участники слушаний, у нас в крае основные его кадры – это музейщики, библиотекари, водят экскурсии иногда даже музыканты. Кстати, как правило, они делают это без какой бы то ни было дополнительной оплаты, так сказать, «по призыву» начальства и велению души. А ведь эта работа требует определенных затрат времени, серьезных интеллектуальных вложений... Да и свежих подходов, которых можно было бы ожидать от молодого пополнения армии экскурсоводов. Но как заинтересовать потенциальных гидов, кто должен отслеживать качество предоставляемой ими информации, распределять заявки на маршруты? И таких вполне конкретных вопросов еще много. В советский период в этой сфере действовала отлаженная система, которая в современных условиях уже не работает. И полагаться только на действующие сейчас небольшие клубы общественных кадров, например, инструкторов-проводников, наверное, особенно не стоит. Хотя сами по себе такие клубы нужны, и хорошо бы иметь их в каждом районе и городе.

Как оказалось, оценить масштабы экскурсионной работы, ее «живую» статистику и потенциал сегодня весьма затруднительно. В крае более 300 организаций осуществляют эту деятельность, но абсолютно автономно. Порой в ходу даже, увы, так называемые «серые схемы», прикрываемые неприкосновенной коммерческой тайной. А по сути, как справедливо заметил А. Логачев, эти никому не под-отчетные учреждения дискредитируют саму профессию да и в целом имиджу Ставрополья наносят вред. Что-то делается в плане профориентации и обучения молодежи, но пока явно недостаточно. Хотя интерес к профессиям туристического кластера у молодежи есть, но отпугивают сложности: сезонность, отсутствие планового начала, уровень зарплаты, наконец. Участники слушаний поддержали идею о том, что отчасти помочь в вопросах подготовки кадров способен краевой Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры, на базе которого профессионалы готовы провести цикл лекций и семинаров.

В целом дискуссия удалась уже хотя бы потому, что к теме привлечено внимание более широкого круга профессионалов. И к какой бы сфере госвласти ни относился туризм (а он за последние годы сменил нескольких «хозяев»), он остается действительно нужным и важным направлением, способным приносить доход в краевую казну. И роль учреждений культуры тут никто не заменит. Достаточно вспомнить самый свежий туристский проект «Усадьбы Юга России», предложенный министерством культуры СК и органично вписавшийся в аналогичный общероссийский проект. Или весьма перспективный пример внутреннего туризма «Живу на Ставрополье» – обменные экскурсионные поездки между районами и городами в уникальные природные уголки, по историческим местам. Так что осталось подготовить новые кадры, которым будет что предложить самому любопытному туристу.

http://www.stapravda.ru/20161124/gde_iskat_ekskursovodov_i_chto_nuzhno_dlya_razvitiya_turizma_na__98278.html