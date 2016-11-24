Джентльмена с тростью сожгли в Минеральных Водах
Сотрудниками полиции города Минеральные Воды проводится проверка по факту поджога ландшафтной композиции «Джентльмен с тростью», украшавшую местный сквер «Дубрава». Сейчас устанавливаются личности вандалов, опрашиваются возможные свидетели происшествия.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161124/dzhentlmena_s_trostyu_sozhgli_v_mineralnykh_vodakh_98316.html
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