Депутаты Госдумы от Ставрополья: бюджет России будет жесткий

Совместная пресс-конференция депутатов Государственной Думы РФ и Думы Ставрополья от «Единой России» состоялась 24 ноября в штабе краевого отделения партии. На встречу с журналистами из Москвы приехали сразу три депутата, представляющие Ставрополье в федеральной Думе. Это заместитель председателя комитета ГДРФ по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, заместитель председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Кузьмин и заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова. Краевую Думу представляли ее председатель Геннадий Ягубов и депутат Надежда Сучкова.

Федеральные депутаты рассказали, что в сложившихся условиях работа над бюджетом страны идет очень непросто. Многие бюджетные программы пришлось сократить, так как принято решение исходить из пессимистичного сценария, взяв за основу цену нефти в 40 долларов за баррель.

– Это позволит в случае падения цен на нефть не резать потом бюджет по- живому, как это было в прошлом году, – пояснил Михаил Кузьмин. – Если же ситуация останется стабильной и цена нефти останется сегодняшней – около 50 долларов за баррель или же вырастет, в бюджете появятся дополнительные средства, которые можно будет направить на развитие социально – экономической сферы в регионы.

Депутаты отметили, что бюджет страны будет жесткий, но честный. Документ предусматривает три основных направления. Это реализация социальных проектов, в том числе «Единой России», поддержка экономических точек роста (для края это в первую очередь агрокомплекс, развитие КМВ и поддержка высокотехнологичных промышленных производств. Все эти направления получат дополнительное финансирование через участие края в федеральных программах. Принято волевое решение не поднимать в течение трех ближайших лет налогов с предприятий и предпринимателей.

И наконец – выполнение всех социальных обязательств государства, в том числе своевременной выплаты зарплат бюджетникам и пенсий, индексация зарплат учителей и врачей ( последним на 20% ежегодно). А также выплата единовременной индексации в размере 5 тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе работающим и военным. Всего эту выплату получит чуть менее 40 миллионов человек, что потребует вынуть из федерального бюджета около 200 миллиардов рублей. Ольга Казакова отметила, что эта сумма сопоставима с той, что необходима на реализацию всех социальных проектов «Единой России» в будущем году, но, несмотря на всю сложность ситуации обязательства перед пенсионерами будут выполнены.

Что касается партпроектов «Единой России» – их на территории края реализуется 26. Основные – «Детские сады – детям», «Детский спорт», «России важен каждый ребенок». Как пояснила Надежде Сучкова, в крае построено 32 новых детских садика, что вместе с реконструкцией имевшихся дошкольных учреждений дало краю более 7 тысяч мест для ребятишек в садах. Благодаря проекту «Детский спорт» в крае возводятся новые спорткомплексы и плоскостные спортивные сооружения. Проект «России важен каждый ребенок» позволяет ежегодно обеспечивать жильем около 500 выпускников детских домов.

На вопрос журналиста «СП», как «Единой России» удается находить средства на такие дорогостоящие партийные проекты в столь непростое время, депутаты пояснили, что деньги бюджетные, а вовсе не партийные.

– Но мы, как партия, имеющая абсолютное большинство в парламенте, несем всю ответственность за исполнение бюджета, инициируем и принимаем эти проекты, а также контролируем реализацию в масштабах страны и регионах, – отметила Ольга Казакова.

Она же отметила, что, несмотря на сложный бюджет, принято решение о внедрении программы по реконструкции сельских домов культуры. На эти цели будет выделено 1,5 миллиардов рублей. В то же время депутат с сожалением отметила, что денег этих очень мало – такая сумма требуется, чтобы только на Ставрополье отремонтировать все дома культуры.

– Теперь наша задача состоит в том, чтобы наш край попал в эту программу. Мы уже обсудили этот вопрос с губернатором, который гарантировал, что на случай необходимости софинансирования деньги зарезервированы и край сможет оперативно в нее включиться.

http://www.stapravda.ru/20161124/deputaty_gosdumy_ot_stavropolya_byudzhet_rossii_budet_zhestkiy_98323.html