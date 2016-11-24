Что таят в себе продукты с ГМО?

В последнее время в супермаркетах и магазинах все чаще можно встретить упаковки с продуктами, пестрящими надписями «не содержит ГМО» (генно-модифицированных организмов). Что же на самом деле кроется за этой пугающей аббревиатурой? На Ставрополье, кстати, в этом году число исследований образцов такой продукции увеличилось вдвое. И, похоже, в ближайшее время их станет еще больше, как обещает новый федеральный закон.

Скорпион в Пшенице, камбала – в помидоре

Новый закон запрещает разведение и выращивание в России любых растений и животных, у которых с использованием методов генной инженерии искусственно изменена генетическая программа. Исключение сделано только для научных целей. Между тем в Россию разрешен ввоз такой продукции, за которой, естественно, теперь нужен глаз да глаз. Импортерам предписано пройти специальные регистрационные процедуры. Нарушителей закона ожидают крупные штрафы: для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических еще серьезнее – от 100 до 500 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что джинна из бутылки выпустили более 30 лет назад в США. Продукты с ГМО содержат в себе ДНК иных организмов. Например, в западных странах ученые мужи пшеницу «скрещивают» со скорпионом. Такое чудо-растение устойчиво к засухе. Его добавляют и в клубни семенного картофеля: эффект молниеносный – на грядках колорадского жука днем с огнем не сыщешь, он облетает такой второй хлеб стороной, да и другие насекомые бегут без оглядки. Помидорам с генами полярной камбалы не страшны морозы. Клубнику приправляют некоторыми бактериями: такая ягода намного дольше хранится, что особенно на руку работникам торговли.

Проще говоря, добавление ГМО заметно улучшает конкретные качества исходного организма, делая его просто идеальным и привлекательным внешне. Такие добавки вносят свою лепту в увеличение урожаев и улучшение вкусовых качеств продуктов, повышение калорийности еды. Причем если раньше селекционеры добивались таких впечатляющих результатов десятилетиями, то сейчас на это затрачивается всего лишь год-два.

Изначально американские праотцы самой идеи ставили сверхзадачу накормить все человечество, решив глобальную проблему мирового голода. Но почему-то многие страны той же Европы отказываются от импорта ГМО-продукции и сырья из США, которые по-прежнему навязывают свои правила игры на мировом потребительском рынке. Сегодня в мире зарегистрировано более 200 генно-модифицированных объектов.

В нашем крае исследованиями по идентификации компонентов генетически модифицированных организмов занимается Ставропольский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», который возглавляет Любовь Гарина. В его состав входят испытательная лаборатория, орган по сертификации и семь пунктов, расположенных в основных зернопроизводящих районах края.

– Наша испытательная лаборатория оснащена высокоточным оборудованием по определению ГМО в режиме реального времени, что позволяет определить наличие, количество и идентификацию его линий, – поясняет Л. Гарина.

С начала года в эту лабораторию поступило более полутора тысяч проб от коммерческих структур и по госзаданию для исследований на ГМО, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Есть и немало нареканий. Так, в соевом шроте, поступившем из Бразилии, в трех пробах общим весом 1069 тонн выявлена незадекларированная линия трансгенов. Данная партия продукции, предназначавшаяся в качестве кормов для животноводства, возвращена поставщику. По данным российских экспертов, 95 процентов всей бразильской сои и 100 аргентинской модифицированы. Аналогичная ситуация и в США.

Ставропольская испытательная лаборатория проводит все исследования по показателям безопасности на соответствие требованиям технических регламентов «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции» с выдачей протоколов испытаний, на основании которых в дальнейшем регистрируется декларация о соответствии правилам Таможенного союза. Это обязательный документ, который необходимо иметь всем, кто предоставляет на рынок зерно и продукты его переработки, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, сахар, овощную и плодовую продукцию, отмечает Л. Гарина.

Лосось-франкенштейн и другие чудеса

Похоже, что с реализацией нового закона об обороте генно-модифицированной продукции добавится работы и структурам Россельхознадзора. Впрочем, у них ее и сегодня хоть отбавляй. К примеру, в сентябре, по данным управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю, отобрано более 5 тысяч различных проб продукции и биоматериалов. С недавних пор рыба и корма для ее выращивания, в том числе импортные, также попали в поле зрения инспекторов.

Дело в том, что на Западе рыбу подкармливают трансгенами, которые «сидят» в соевом шроте. В странах ЕС, например, использование зарегистрированных видов трасгенной сои в кормах законодательно разрешено. Соответственно, практически вся европейская рыба выращивается на ГМО. Ученые и в этой сфере не скупятся на эксперименты. Чего только стоил один скандал в США с попыткой промыслового выращивания ГМО-лосося, прозванного американскими гринписовцами «лососем-франкенштейном» за явное внешнее уродство. Для ускорения роста в ДНК лосося встроили ген угря – так рыбешка подрастает в два раза быстрее. Хотя зачастую чисто внешне очень сложно распознать ГМО-продукты, которые имеют гораздо более привлекательный товарный вид, нежели их натуральные собратья.

Отлично поддаются «скрещиванию» соя, кукуруза, картофель, рис, свекла. Роспотребнадзор составил список из более 100 наименований пищевых продуктов и сырья, полученных с применением генно-модифицированных организмов. Если говорить о готовых продуктах питания, то больше всего съедобных «мутантов» в колбасе, особенно в вареной, сосисках и сардельках. Нашпигованы ими также различные полуфабрикаты – пельмени, чебуреки, блинчики и даже смеси детского питания известных мировых компаний. Производители щедро добавляют трансгенную сою в печенье, шоколад, муку, конфеты, мороженое, газировку. Как утверждают пищевые эксперты, хлеб, который долго не черствеет, стопроцентно содержит трансгены.

Неприкосновенная гречка

Хотя на большинстве упаковок и стоит отметка «без ГМО», верить ей на сто процентов не стоит, убеждены в Роспотребнадзоре. Поскольку современные экспертизы доказывают, что даже в таких маркированных продуктах встречаются организмы генной инженерии. Впрочем, есть определенные признаки, на которые стоит обратить внимание при покупке того или иного продукта. Важно внимательно читать его состав. Если в нем значится аспартам, модифицированный крахмал, растительный белок, то, скорее всего, присутствует ГМО. Просто об этом производитель, естественно, умолчал. При покупке хлебобулочных изделий лучше обходить стороной те, в которых содержатся «добавки для улучшения муки», «вещества для пропитки теста». Лецитин, растительный жир в шоколаде также должны насторожить. Эти вещества чаще всего «сдобрены» трансгенами. Единственным неприкасаемым продуктом остается гречка, которую практически невозможно соединить с генетически модифицированными организмами. Ее можно принимать в пищу без опасений.

Время от времени возникают споры о ГМО: во благо они человечеству или во вред? Однако влияние многих трансгенов на организм человека до сих пор не изучено. По мнению российских ученых, лишь долгосрочные исследования смогут определить эффект их воздействия. Есть лишь предположения, что генные пришельцы в отдаленном будущем могут сказаться на росте раковых заболеваний, снижении репродуктивных функций, появлении бактерий, устойчивых к антибиотикам, и на других аспектах жизнедеятельности человека.

Как бы то ни было, процесс вмешательства в природу на генном уровне уже запущен. Джинн выпущен из бутылки. Теперь остается только ждать и гадать: то ли он встанет перед человечеством с сакраментальной фразой «Слушаюсь и повинуюсь!», то ли направится в неизвестном направлении, делая на своем пути все, что ему заблагорассудится.

http://www.stapravda.ru/20161124/chto_tayat_v_sebe_produkty_s_gmo_98302.html