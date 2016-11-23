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23 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя обещал за деньги устроить соседа на работу в МЧС

Заключен под стражу ставропольчанин 1988 года рождения, обвиняемый в мошенничестве. Представляясь сотрудником службы безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю, под предлогом оказания содействия по трудоустройству в МЧС России по Ставрополю он попросил у соседа деньги, обещая это трудоустройство организовать. В несколько приемов легковерный сосед передал соседу 325000 рублей — и за трудоустройство, и для личных нужд, приобретение земельного участка под автомойку, мобильного телефона и так далее. Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы, отметили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161123/zhitel_stavropolya_obeschal_za_dengi_ustroit_soseda_na_rabotu_v__98240.html
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