Житель Ставрополя обещал за деньги устроить соседа на работу в МЧС

Заключен под стражу ставропольчанин 1988 года рождения, обвиняемый в мошенничестве. Представляясь сотрудником службы безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю, под предлогом оказания содействия по трудоустройству в МЧС России по Ставрополю он попросил у соседа деньги, обещая это трудоустройство организовать. В несколько приемов легковерный сосед передал соседу 325000 рублей — и за трудоустройство, и для личных нужд, приобретение земельного участка под автомойку, мобильного телефона и так далее. Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы, отметили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20161123/zhitel_stavropolya_obeschal_za_dengi_ustroit_soseda_na_rabotu_v__98240.html