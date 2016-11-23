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23 ноября 2016 г.

Житель Ставрополья хранил оружие на пасеке

В рамках оперативно-профилактической операции «Оружие» на территории Предгорного района сотрудниками уголовного розыска обнаружены и изъяты из незаконного оборота карабин и патроны к нему. 37-летний житель станицы Бекешевской хранил оружие на пасеке. Владелец раньше был неоднократно судим и не имел разрешения на карабин. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/zhitel_stavropolya_khranil_oruzhie_na_paseke_98252.html
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