Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
23 ноября 2016 г.

Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе

Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе

В Михайловске прошло первенство Ставропольского края по самбо среди юношей 1999 – 2000 годов рождения, в котором успешно выступил воспитанник спортивного клуба «Борец» из поселка Солнечнодольска Даниил Уклеин. В весовой категории до 81 кг он занял третье место и отобрался на первенство СКФО по самбо. А в Майкопе состоялось открытое первенство СШОР по дзюдо имени Я. Коблева среди юношей и девушек 2004 – 2006 годов рождения. За награды этих соревнований боролись около 300 юных дзюдоистов. Спортклуб «Борец» представляли четверо спортсменов, трое из которых заняли призовые места. Самая маленькая участница турнира Лариса Атоян стала победительницей в весовой категории до 25 кг; второе место в весе до 36 кг заняла Юлия Мерзликина, а Даниил Фильковский стал третьим в весе до 50 кг. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161123/yunye_stavropolskie_dzyudoisty_uspeshno_vystupili_na_pervenstve__98276.html
Фотография к статье Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе
Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе
Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Спорт
Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе
Турнир памяти мастера спорта СССР Н. Гнедого собрал в Кочубеевском юных легкоатлетов
К 33-летию Ставропольского училища олимпийского резерва там провели олимпийский урок
Ставропольские дзюдоисты привезли медали Кубка России из Абакана
Ставропольский спортсмен выиграл Кубок губернатора Кубани по вольной борьбе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!