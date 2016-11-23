Юные ставропольские дзюдоисты успешно выступили на первенстве в Майкопе

В Михайловске прошло первенство Ставропольского края по самбо среди юношей 1999 – 2000 годов рождения, в котором успешно выступил воспитанник спортивного клуба «Борец» из поселка Солнечнодольска Даниил Уклеин. В весовой категории до 81 кг он занял третье место и отобрался на первенство СКФО по самбо. А в Майкопе состоялось открытое первенство СШОР по дзюдо имени Я. Коблева среди юношей и девушек 2004 – 2006 годов рождения. За награды этих соревнований боролись около 300 юных дзюдоистов. Спортклуб «Борец» представляли четверо спортсменов, трое из которых заняли призовые места. Самая маленькая участница турнира Лариса Атоян стала победительницей в весовой категории до 25 кг; второе место в весе до 36 кг заняла Юлия Мерзликина, а Даниил Фильковский стал третьим в весе до 50 кг. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

http://www.stapravda.ru/20161123/yunye_stavropolskie_dzyudoisty_uspeshno_vystupili_na_pervenstve__98276.html