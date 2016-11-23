Враждебный религиозный комментарий к видео стоил жительнице Ессентуков 50 тысяч рублей

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по краю совместно с сотрудниками краевого УФСБ выявлен факт возбуждения ненависти по признаку отношения к религии. Установлено, что жительница Ессентуков, используя псевдоним, опубликовала к видеоролику в социальной сети комментарий, в котором содержатся высказывания, выражающие неприязненное, враждебное отношение к представителям других религий. Этот факт подтвердила лингвистическая экспертиза. Как сообщили в полиции, уголовное дело направлено в суд, обвиняемая оштрафована на 50 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/vrazhdebnyy_religioznyy_kommentariy_k_video_stoil_zhitelnitse_es_98256.html