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23 ноября 2016 г.

Враждебный религиозный комментарий к видео стоил жительнице Ессентуков 50 тысяч рублей

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по краю совместно с сотрудниками краевого УФСБ выявлен факт возбуждения ненависти по признаку отношения к религии. Установлено, что жительница Ессентуков, используя псевдоним, опубликовала к видеоролику в социальной сети комментарий, в котором содержатся высказывания, выражающие неприязненное, враждебное отношение к представителям других религий. Этот факт подтвердила лингвистическая экспертиза. Как сообщили в полиции, уголовное дело направлено в суд, обвиняемая оштрафована на 50 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/vrazhdebnyy_religioznyy_kommentariy_k_video_stoil_zhitelnitse_es_98256.html
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