В СтГАУ показали культурные особенности русского этноса и терских казаков

В инновационной студии «Два шефа» факультета социально-культурного сервиса и туризма СтГАУ продолжается цикл открытых мероприятий «Промоушен туристских дестинаций». Под руководством доцента кафедры «Туризм и сервис» Карины Михайловой cтуденческие команды представили оригинальные проекты, раскрывающие историю и культурные особенности русского этноса и терских казаков. Живые инсценировки, интерактивные игры, викторины, ярмарка поделок в народном стиле и ряд других турпродуктов вызвали горячий отклик аудитории. Студенты подчеркивает полезность подобных занятий, позволяющих им пополнить знания о культурном наследии народа, развить навыки работы над сценариями и их воплощением в туристской отрасли.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_stgau_pokazali_kulturnye_osobennosti_russkogo_etnosa_i_terskik_98270.html