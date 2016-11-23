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23 ноября 2016 г.

В СтГАУ показали культурные особенности русского этноса и терских казаков

В инновационной студии «Два шефа» факультета социально-культурного сервиса и туризма СтГАУ продолжается цикл открытых мероприятий «Промоушен туристских дестинаций». Под руководством доцента кафедры «Туризм и сервис» Карины Михайловой cтуденческие команды представили оригинальные проекты, раскрывающие историю и культурные особенности русского этноса и терских казаков. Живые инсценировки, интерактивные игры, викторины, ярмарка поделок в народном стиле и ряд других турпродуктов вызвали горячий отклик аудитории. Студенты подчеркивает полезность подобных занятий, позволяющих им пополнить знания о культурном наследии народа, развить навыки работы над сценариями и их воплощением в туристской отрасли.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161123/v_stgau_pokazali_kulturnye_osobennosti_russkogo_etnosa_i_terskik_98270.html
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