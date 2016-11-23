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23 ноября 2016 г.

В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы

В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы

В Ставрополе вспоминали героев Панфиловской погранзаставы, павших в Афганистане 22 ноября 1985 года.

Почетный караул «Офицерского класса» кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра участвовал в памятном церемониале «Мы помним – 22.11.85». Акция стартовала под патронажем ветеранских организаций России, Белоруссии и Казахстана в память о 19 пограничниках, погибших в Афганистане. В числе павших в том бою был и уроженец Ставрополя, командир отделения погранзаставы младший сержант Павел Буравцев.

Он был военфельдшером. Под шквальным огнем Павел перевязал раненого командира и своих товарищей, но сам был смертельно ранен. Похоронен герой в родном Ставрополе, а на доме, где он жил, установлена памятная доска.

По завершении памятных мероприятий помощник губернатора края Николай Борисенко и координатор работы с ветеранами пограничной службы ПУ ФСБ РФ по КЧР полковник Анатолий Лесных провели для кадетов-ермоловцев и курсантов Ставропольского филиала Голицынского пограничного института урок мужества. По итогам акции принято решение учредить переходящий кубок по горной подготовке имени Павла Буравцева.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161123/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_proshla_aktsiya_pamyati_geroev__98277.html
Фотография к статье В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы
В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы
В Ставропольской кадетской школе прошла акция памяти героев Панфиловской погранзаставы
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова
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