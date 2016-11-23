В Ставрополе пройдет Праздник хлеба

«Праздник хлеба на Юге России» пройдет в Ставрополе 24 – 26 ноября при поддержке правительства СК, Российской и Южной гильдий пекарей и кондитеров. Будут обсуждены перспективы отрасли, ее господдержки. Состоятся также состязания «Хлеб – это мир» и «Пекарь – профессия будущего». Как пообещали устроители, хлебобулочные изделия, испеченные в ходе соревнований, направят на реализацию в магазин, организованный на площадке профессиональных турниров. Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_stavropole_proydet_prazdnik_khleba_98235.html