В Пятигорске рассказали об использовании иппотерапии для больных детей

В Пятигорской епархии в рамках епархиального этапа Международных Рождественских чтений состоялся круглый стол на тему "1917-2017 гг – столетняя эпоха церковного социального служения делу милосердия". В нем приняли участие священнослужители, представители Ессентукской центральной городской больницы, руководители епархиальных центров "Солнечный городок" и "Дом для мамы", сестры милосердия, сотрудники центров социального обслуживания населения. С интересом воспринято сообщение о новом проекте епархии с использованием иппотерапии для больных детей.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_pyatigorske_rasskazali_ob_ispolzovanii_ippoterapii_dlya_bolnyk_98248.html