Администрацию Октябрьского района Ставрополя возглавил Алексей Ломанов, сменивший на этом посту Игоря Серова, занявшего должность главы Михайловска. Ранее чиновник руководил комитетом муниципального заказа и торговли краевой столицы.

Новый глава начал со встречи с ветеранами. По его мнению, именно эта часть общества является наиболее инициативной и небезразличной к проблемам родного города: своего рода барометром социального здоровья.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_oktyabrskom_rayone_stavropolya__novyy_glava_98269.html