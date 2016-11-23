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23 ноября 2016 г.

В Октябрьском районе Ставрополя — новый глава

Алексей Ломанов

Администрацию Октябрьского района Ставрополя возглавил Алексей Ломанов, сменивший на этом посту Игоря Серова, занявшего должность главы Михайловска. Ранее чиновник руководил комитетом муниципального заказа и торговли краевой столицы.

Новый глава начал со встречи с ветеранами. По его мнению, именно эта часть общества является наиболее инициативной и небезразличной к проблемам родного города: своего рода барометром социального здоровья.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161123/v_oktyabrskom_rayone_stavropolya__novyy_glava_98269.html
Фотография к статье В Октябрьском районе Ставрополя — новый глава
Алексей Ломанов
Алексей Ломанов
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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