В Невинномысске водитель сбил пешехода на пешеходной дорожке

21 ноября около 8 часов 30 минут на улице Энгельса водитель автомашины «Нива» съехал в правую канаву, разделяющую проезжую часть дороги и пешеходную дорожку и сбил идущего по пешеходной дорожке пешехода, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавший – 58-летний местный житель с переломом таза был доставлен в больницу. Предварительная причина ДТП – выбор небезопасного бокового интервала: водительский стаж у 45 летнего водителя «Нивы» – всего год, ему могло не хватить опыта, вследствие чего, он близко «прижался» к обочине.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_nevinnomysske_voditel_sbil_peshekhoda_na_peshekhodnoy_dorozhke_98209.html