В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»

В рамках Всемирного дня ребенка в Минераловодском районе сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели тематический конкурс на самый «световозвращающий» рюкзак и сумку, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Учащиеся 5-6 классов украшали свои ранцы дома вместе с родителями. Семейный креатив оценивали по нескольким параметрам: наличие световозвращателей, тематика наклеек и украшений, возможность использовать в повседневной жизни.

На конкурс было представлено более сотни фотографий. Претендентов на победу оказалось около 20. Приз победителям – размещение их фотографий на тематических баннерах и памятках. Кроме того, каждый ребенок получил благодарственное письмо от Госавтоинспекции Минераловодского района. В планах педагогов провести подобные конкурсы по всему краю с целью мотивирования детей использовать как можно большее количество световозвращателей.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_mineralovodskom_rayone_proshel_konkurs_sredi_shkolnikov_na_sam_98237.html