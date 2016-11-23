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23 ноября 2016 г.

В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»

На Ставрополье проведен конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»

В рамках Всемирного дня ребенка в Минераловодском районе сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели тематический конкурс на самый «световозвращающий» рюкзак и сумку, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Учащиеся 5-6 классов украшали свои ранцы дома вместе с родителями. Семейный креатив оценивали по нескольким параметрам: наличие световозвращателей, тематика наклеек и украшений, возможность использовать в повседневной жизни.

На конкурс было представлено более сотни фотографий. Претендентов на победу оказалось около 20. Приз победителям – размещение их фотографий на тематических баннерах и памятках. Кроме того, каждый ребенок получил благодарственное письмо от Госавтоинспекции Минераловодского района. В планах педагогов провести подобные конкурсы по всему краю с целью мотивирования детей использовать как можно большее количество световозвращателей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161123/v_mineralovodskom_rayone_proshel_konkurs_sredi_shkolnikov_na_sam_98237.html
Фотография к статье В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»
На Ставрополье проведен конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»
На Ставрополье проведен конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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В Минераловодском районе прошел конкурс среди школьников на самый «световозвращающий ранец»
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