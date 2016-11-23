В кочубеевском ЗАГСе прошла встреча со священником для молодых семей

Священник храма Успения Пресвятой Богородицы села Кочубеевского иерей Алексей Калиткин принял участие в заседании клуба «Молодая семья» в отделе Кочубеевского ЗАГСа. На беседу о семейных ценностях были приглашены пары, прожившие в согласии не один десяток лет, и молодые люди, собирающиеся вступить в брак. Секретами супружеского долголетия делились те, кто имеет большой опыт семейной жизни.

http://www.stapravda.ru/20161123/v_kochubeevskom_zagse_proshla_vstrecha_so_svyaschennikom_dlya_mo_98249.html