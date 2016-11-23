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23 ноября 2016 г.

В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир

В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир

22 ноября в 17 часов на улице Вокзальной Кисловодска водитель автомашины «Тойота Камри» при начале движения не убедился в том, что все пассажиры сели в салон и закрыли двери, в результате пассажирка– 67-летняя пенсионерка – выпала из автомобиля, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Женщина получила разрыв связок колена. Водитель – 37-летний житель Карачаево-Черкесской республики, ранее более 20 раз привлекался к ответственности за лихачество. Составлен также административный материал за нелегальные услуги такси, которые в момент ДТП оказывал водитель.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161123/v_kislovodske_iz_nelegalnogo_taksi_vypal_passazhir_98261.html
Фотография к статье В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир
В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир
В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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