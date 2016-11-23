Студенты из Невинномысска в числе победителей видеоконкурса «Всемирный день науки»

Студенты Невинномысска стали победителями видеоконкурса «Всемирный день науки», организованного Центром молодежных проектов Ставрополья. Напомним, в Невинномысске в рамках Дня единых действий «Всемирный день науки», координатором которого выступил Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города, молодежь в возрасте от 14 до 30 лет проводила опыты и эксперименты в различных областях науки.

Юные исследователи снимали действо на видео и выкладывали в социальные сети под официальными хештегами #НаукаСК, #Наука0+, #МолодежьСтаврополья, #ПервыйМолодежный. Всего, как сообщили в администрации Невинномысска, в мероприятии приняли участие более 280 студентов ссузов и вузов города.

По результатам конкурса экспертная комиссия Центра молодежных проектов СК выбрала победителей. В их число вошли три невинномысских студента. Это Евгений Аристархов (Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт), Александр Сидор и Владимир Агафонов из Невинномысского индустриального колледжа. Они были награждены ценными призами.

Видеоконкурс «Всемирный день науки» проводился в целях поддержки и популяризации научно-инновационной деятельности молодежи, информационной и организационной поддержки изобретательской активности студентов.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/studenty_iz_nevinnomysska_v_chisle_pobediteley_videokonkursa_vse_98275.html