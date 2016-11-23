Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
23 ноября 2016 г.

Студенты из Невинномысска в числе победителей видеоконкурса «Всемирный день науки»

Студенты Невинномысска стали победителями видеоконкурса «Всемирный день науки», организованного Центром молодежных проектов Ставрополья. Напомним, в Невинномысске в рамках Дня единых действий «Всемирный день науки», координатором которого выступил Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города, молодежь в возрасте от 14 до 30 лет проводила опыты и эксперименты в различных областях науки.

Юные исследователи снимали действо на видео и выкладывали в социальные сети под официальными хештегами #НаукаСК, #Наука0+, #МолодежьСтаврополья, #ПервыйМолодежный. Всего, как сообщили в администрации Невинномысска, в мероприятии приняли участие более 280 студентов ссузов и вузов города.

По результатам конкурса экспертная комиссия Центра молодежных проектов СК выбрала победителей. В их число вошли три невинномысских студента. Это Евгений Аристархов (Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт), Александр Сидор и Владимир Агафонов из Невинномысского индустриального колледжа. Они были награждены ценными призами.

Видеоконкурс «Всемирный день науки» проводился в целях поддержки и популяризации научно-инновационной деятельности молодежи, информационной и организационной поддержки изобретательской активности студентов.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/studenty_iz_nevinnomysska_v_chisle_pobediteley_videokonkursa_vse_98275.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Образование
Студенты из Невинномысска в числе победителей видеоконкурса «Всемирный день науки»
Сбербанк провел творческий конкурс среди ставропольских студентов
Правоведы провели беседу со ставропольскими кадетами
«Ростелеком» выступил партнером форума «Россия студенческая» и премии «Студент года – 2016»
Шаг в будущее: школьники из СКФО представили свои научные разработки в Ставрополе
Невинномысск
«Мультики – это серьезно!», так считают юные создатели анимационных фильмов из Невинномысска
2,5 года суд не может вынести приговор двум жителям Невинномысска. Виновны ли?
В Невинномысске водитель сбил пешехода на пешеходной дорожке
В Невинномысске от гриппа привили почти треть горожан
Сотрудники Росгвардии в Невинномысске пресекли попытку угона автомобиля

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!