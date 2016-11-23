Страхование жилья не будет обязательным

ЗАКОНный интерес

В числе первоочередных планов Госдумы России седьмого созыва – ключевое чтение проекта о страховании жилья.

Работа над законопроектом ведется не очень оперативно. Напомним, он появился после наводнения на Дальнем Востоке летом 2013 года. По некоторым оценкам, объем помощи из федерального бюджета тогда достиг 40 млрд рублей. В январе 2015 года Правительство РФ внесло на рассмотрение в парламент поправки в ряд законов, касающихся оказания помощи гражданам на восстановление и приобретение имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Проект был принят в первом чтении в феврале того же года. Но только в январе 2016 года комитет по финансовым рынкам подготовил проект ко второму чтению. Правда, финальная точка так и не была поставлена – в Госдуме шестого созыва до его рассмотрения дело так и не дошло. Суть новых предложений властей сводится к тому, что человек, попавший в беду, сможет однозначно рассчитывать на финансовую помощь при форс-мажоре, если он застраховал свое жилье. Причем он сможет выбрать между выплатой от страховщика и новым жильем от государства. В последнем случае за это нужно будет как раз отдать страховую выплату. Страхование жилых помещений должно будет осуществляться в рамках специальных региональных программ.

– Впрочем, это совершенно не значит, что на произвол судьбы будут брошены все, кто не застраховал жилье. При ненастье, в результате которого люди лишатся крыши над головой, их тоже не оставят без помощи. Но проживать они смогут на квадратных метрах, которые будут предоставлены на условиях социального найма. Соответственно, это жилье нельзя будет приватизировать и передать по наследству, – объясняет Роман САВИЧЕВ, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ» (профессиональным сообществом признано одним из крупнейших в России по целому ряду показателей). – Понятно, такой подход рассчитан на то, что россияне активнее будут страховать жилье, а ликвидация последствий стихийных бедствий будет обходиться казне дешевле.

К сожалению, в нашей стране по-прежнему нет массового доверия к страховщикам, причем во многом они сами виноваты в столь неважной собственной репутации. Тем не менее идея о введении страхования жилья в качестве обязательного на данном этапе государством не рассматривается. Власти лишь озвучили свое желание сделать этот вид страхования таким, чтобы он был максимально востребован, доступен и удобен для всех граждан. И, соответственно, в некотором плане выгоден для бюджета.

Не спорю, идея заслуживает внимания. Поправки предполагают включение строки о страховании в квитанции по коммунальным услугам. Тогда платеж можно будет разбить на небольшие суммы, а его погашение не будет приносить дополнительных хлопот. Фиксировать это предлагают в Единой автоматизированной информационной системе. Администратором этой системы выступит Национальный союз страховщиков ответственности.

Но вряд ли нововведение будет воспринято населением с особым энтузиазмом. Подобные схемы уже хорошо знакомы жителям Москвы, работает нечто аналогичное также в Краснодарском крае. Как и в этих регионах, в случае принятия поправок в законодательство люди могут запросто стать заложниками механизма страхования квартир. Ведь не подпись, а именно оплата страховой премии будет служить согласием страхователя на участие в программе. С учетом того, что далеко не все досконально вникают в цифры платежных документов, со многих плата будет взиматься автоматически, даже если человеку страховка не нужна и он не подозревает о заключенном с ним договоре.

К слову, в тех регионах, где программы работают, также довольно скудные перечни страховых рисков. То есть получается, что от некой стихии вы застрахованы, но не сможете ни на что рассчитывать при банальном затоплении квартиры соседями. Потому вряд ли можно ожидать больших масштабов страхования в ближайшее время, и на бюджете страны все же останется основная нагрузка при масштабных ЧС.

Продолжая тему страхования, добавлю, что среди других ближайших планов нового депутатского корпуса значатся также поправки к закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Закон вступил в силу три года назад, о нем очень много говорилось в прессе, но на деле он оказался с явными прорехами. Если крупные компании более или менее серьезно отнеслись к исполнению обязательств по страхованию, то о средних и мелких пока такого не скажешь. Потому потребовалось уточнить понятия «перевозчик, обязанный страховать ответственность», и «страховщик, обязанный участвовать в перестраховочном пуле».

Новый законопроект также обязывает профобъединение страховщиков ОСГОП выплачивать 100 тысяч рублей предварительной компенсации в случае банкротства или отзыва лицензии у члена объединения. Первое чтение проекта состоялось в июне этого года.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161123/strakhovanie_zhilya_ne_budet_obyazatelnym_98219.html