Ставропольский таксист «обчистил» карту пассажира с помощью забытого в салоне телефона
Сотрудниками уголовного розыска в Ставрополе задержан водитель такси, подозреваемый в краже. Установлено, что житель краевого центра забыл свой телефон в такси. Воспользовавшись ситуацией, водитель, используя услугу «Мобильный банк», подключенную к абонентскому номеру, похитил со счета потерпевшего деньги. Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/stavropolskiy_taksist_obchistil_kartu_passazhira_s_pomoschyu_zab_98255.html
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