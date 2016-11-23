Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
23 ноября 2016 г.

Ставропольский таксист «обчистил» карту пассажира с помощью забытого в салоне телефона

Сотрудниками уголовного розыска в Ставрополе задержан водитель такси, подозреваемый в краже. Установлено, что житель краевого центра забыл свой телефон в такси. Воспользовавшись ситуацией, водитель, используя услугу «Мобильный банк», подключенную к абонентскому номеру, похитил со счета потерпевшего деньги. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/stavropolskiy_taksist_obchistil_kartu_passazhira_s_pomoschyu_zab_98255.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Происшествия
Лишенный прав водитель устроил ДТП со смертельным исходом
Спасатели вытащили из ледяной реки застрявшего в иле рыбака
Ставропольский таксист «обчистил» карту пассажира с помощью забытого в салоне телефона
Шквалистым ветром на Ставрополье повреждено около двух тысяч квадратных метров кровли
В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир
Ставрополь
Названы имена новых стипендиатов Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой
Ставропольская интернет-мошенница «продавала» детские вещи
В Октябрьском районе Ставрополя — новый глава
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили лидерам турнира из Курска
Прошли игры 3-го тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужчин

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!