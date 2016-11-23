Ставропольский священник прочитал лекции для клириков Ахтубинской епархии
Преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии священник Антоний Скрынников прочитал лекции на курсах повышения квалификации клириков Ахтубинской епархии. Его выступления были посвящены проблеме деятельности сект и родноверческих неоязыческих групп на территории Поволжья и России в целом. Священнослужители задали ему интересующие их вопросы, поскольку опыт Ставропольской епархии в данном направлении достаточно богат и полезен.
http://www.stapravda.ru/20161123/stavropolskiy_svyaschennik_prochital_lektsii_dlya_klirikov_akhtu_98247.html
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