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23 ноября 2016 г.

Ставропольские инвалиды отличились на конкурсе профмастерства в Москве

«Вера в себя открывает новые горизонты» – под таким девизом в Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 500 человек из 63 регионов Российской Федерации. В их число вошли выпускники и обучающийся Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Анатолий Бабченко, Артем Нафанаилов и Сергей Миков, победившие в региональном отборочном туре.

Борьба была трудной. Наши ребята показали свои знания и профессионализм. А. Нафанаилов занял I место в компетенции «Ландшафтный дизайн», А. Бабченко и С. Миков вошли в пятерки лучших в компетенциях «Портной» и «Резчик по дереву».

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161123/stavropolskie_invalidy_otlichilis_na_konkurse_profmasterstva_v_m_98239.html
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