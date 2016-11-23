Ставропольская интернет-мошенница «продавала» детские вещи

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по краю задержана подозреваемая в совершении пяти фактов мошенничества. Жительница краевого центра разместила в одной из социальных сетей объявление о продаже детской одежды. На ее расчетный счет покупатели заранее перечисляли деньги в счет оплаты. Однако детской одежды они так и не дождались. Среди пострадавших есть несколько жителей соседних регионов. Полиция обращается к жителям региона: если вы либо ваши близкие попались на уловки мошенников, обращайтесь в органы внутренних дел с заявлением по телефонам 02 или 020 (с мобильного).

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/stavropolskaya_internetmoshennitsa_prodavala_detskie_veschi_98241.html