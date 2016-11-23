Ставрополь украсят к Новому году в новых красках

В столице края полным ходом идет подготовка к Новогодним и Рождественским торжествам. Об этом шла речь на очередном заседании администрации города. Главный посыл праздника – поднять волну интереса к родному городу, его истории и достижениям, объединить горожан в преддверие юбилея. Поэтому в новогоднее оформление города будет вплетена тема 240-летия города.

Новогодние огни раскрасят цветочные арки на проспекте Октябрьской Революции. На улицах маршала Жукова и Артема будет установлено 30 светодиодных консолей «Звезда». Впервые небывалое световое решение проектируется для Триумфальной арки на проспекте Маркса, которая буквально «воспарит» в ночи над городом. На открытых площадках установят 18 новогодних елок, где пройдут праздничные программы для детей и взрослых. А площадь перед Дворцом культуры и спорта украсит восьмиметровая красавица.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/stavropol_ukrasyat_k_novomu_godu_v_novykh_kraskakh_98279.html