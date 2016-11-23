Спасатели вытащили из ледяной реки застрявшего в иле рыбака

Два часа длилась спасательная операция у берегов реки Кума во вторник вечером, 22 ноября. 58-летний рыбак из станицы Подгорной Георгиевского района упал в ледяную воду, где его едва не засосало илистое дно.

Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, мужчина вместе со своим приятелем рыбачил на реке Кума. Одно неосторожное движение и удильщик вместе со снастями полетел вниз с трехметровой береговой кручи. Он упал в отмель ледяной реки, где воды было около метра, но вязкое илистое дно начало затягивать тело несчастного. Каждое движение сильнее погружало ноги и торс рыбака в глину, засасывая подобно болоту. Чтобы окончательно не погрузиться под воду, мужчина стоял по грудь в речной воде, температурой 4-5 градусов, и не двигался. На помощь рыбаку приехали спасатели ПАСС СК из Георгиевска. Первым делом его необходимо было согреть.

– Сотрудники скорой помощи сделали пострадавшему стимулирующий укол, а наши ребята на протяжении всей операции укрывали застрявшего теплой тканью, – рассказал руководитель группы спасателей ПАСС СК из Георгиевска Виталий Курноскин.

Спуск к рыбаку был возможен только с применением альпинистского снаряжения. Под пронизывающими порывами ветра, одни пассовцы начали откапывать увязшие конечности мужчины, а другие – тянули их. В восьмом часу вечера рыбак был освобожден. С сильным переохлаждением мужчина был срочно госпитализирован в центральную городскую больницу города Георгиевска.

http://www.stapravda.ru/20161123/spasateli_vytaschili_iz_ledyanoy_reki_zastryavshego_v_ile_rybaka_98268.html