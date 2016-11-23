Шквалистым ветром на Ставрополье повреждено около двух тысяч квадратных метров кровли

На Ставрополье подсчитывают ущерб, нанесенный шквалистым ветром, бушевавшим на территории края несколько дней. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по СК, по состоянию на утро 23 ноября нарушено и подлежит восстановлению кровля социально-значимых объектов и частных домовладений общей площадью 1867 квадратных метров в 10-ти населенных пунктах пяти районов и одного городского округа Ставропольского края.

22 ноября в Кочубеевском районе ветром повреждены крыши нескольких школ и одного детского сада. Так, в хуторе Усть-Невинский с кровли школы №23 сорвало 20 листов шифера. В ауле Карамурзинском повреждено порядка 40 квадратных метров крыши школы №17. В селе Заветном сорвано 17 листов металлопрофиля с кровли школы № 14. А в селе Кочубеевском – 88 квадратных метров с кровли детского сада «Луч».

В городе Лермонтове, Шпаковском и Кочубеевском районах введен режим «Чрезвычайной ситуации». Ставрополь, Невинномысск, Георгиевск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, а также 13 районов (в их числе, Изобильненский, Труновский, Александровский, Степновский и другие) находятся в режиме повышенной готовности. Работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

В школах с поврежденной кровлей учебный процесс не нарушен. Электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от аварийного отключения, восстановлено в полном объеме. Сняты все ограничения движения для грузового и легкового транспорта. 21 и 22 ноября распилено и вывезено 37 деревьев, убрано 43 кубометра строительного мусора.

http://www.stapravda.ru/20161123/shkvalistym_vetrom_na_stavropole_povrezhdeno_okolo_dvukh_tysyach_98266.html