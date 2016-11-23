Сбербанк провел творческий конкурс среди ставропольских студентов

Ставропольское отделение ПАО Сбербанк организовало конкурс эссе среди студентов экономических специальностей ведущих вузов региона – Северо-Кавказского федерального и Ставропольского государственного аграрного университетов.

Тема творческого соревнования – «Если бы я работал в Сбербанке, то…». За месяц проведения конкурса ребята прислали более 60 работ, в которых поделились своими мыслями о том, что бы лично они могли привнести в банк, если бы пришли туда в качестве сотрудников.

Предложения были самыми разными – от создания универсальной карты, с помощью которой человек будет осуществлять все необходимые ему операции – как финансовые, так и любые другие, до возможности выхода Сбербанка на международный фондовый рынок.

В результате компетентное жюри определило победителей, которыми стали Виктория Арзамасцева из аграрного университета и Данил Шепелев из СКФУ. В награду ребята получили сертификаты на прохождение однодневной стажировки в Ставропольском отделении Сбербанка. А в каком из подразделений, они выбирают сами. Лидеры, занявшие вторые и третьи места, получили дипломы за активное участие в конкурсе и творческий подход.

– Мы рады, что нашли такой большой отклик у студентов. Конкурс показал, что мы можем взаимодействовать не только в формате стажировок ребят в банке или проведения лекций от наших сотрудников в стенах вузов, но и с помощью вот таких творческих проектов. Это помогает нам знакомиться с молодежью, их мыслями и способностями, поощрять лучших, приглашая их на практику и на работу, – прокомментировала заместитель управляющего Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Тамара Евдокушина.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161123/sberbank_provel_tvorcheskiy_konkurs_sredi_stavropolskikh_student_98274.html