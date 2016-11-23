Сбербанк: на Ставрополье вернулся спрос на заемные ресурсы

В нынешнем ноябре исполнилось 175 лет со дня основания сберегательного дела в нашей стране. Сбербанк подготовился к юбилею основательно: снижены ставки по кредитам, запущен вклад со страховкой в подарок, действует новая модель работы с корпоративными клиентами.

Вместе с тем радуют и текущие результаты деятельности, сообщил журналистам управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко. По его словам, все это служит доказательством того, что и после непростого финансового шторма крупнейший игрок отечественного банковского рынка сохраняет присущие ему устойчивость и гибкость подходов. «В частности, наблюдавшаяся до этого стагнация темпов кредитования определенно сменилась другой тенденцией – появился реальный спрос на ресурсы. В первую очередь это касается потребительского кредитования, – констатировал Р. Романенко. – Мы видим сейчас явное желание клиентов приходить к нам снова и снова».

Если обратиться к цифрам, то с начала 2016 года розничный кредитный портфель Ставропольского отделения Сбербанка увеличился на 2,5%, превысив 68 млрд рублей. В итоге банк продолжил наращивать долю присутствия на региональном рынке кредитования населения, она выросла до 48,9%. В частности, потребительские займы на общую сумму 11,1 млрд рублей в этом году получили свыше 71 тысячи жителей края. Но «локомотивом» осталась и ипотека. За три квартала региональное отделение банка выдало более 5,2 тысячи ипотечных кредитов общим «весом» более 6 млрд рублей. До конца года ожидается значительный рост этих показателей, отметил Р. Романенко. Ведь в октябре Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования, а в ноябре объявил о решении про-длить срок предоставления кредитов по программе «Ипотека с государственной поддержкой» после 1 января 2017 года.

Ставропольцы проявляют завидный интерес и к другому свежему предложению Сбербанка. В преддверии своего 175-летия Сбербанк расширил линейку депозитов, запустив юбилейный вклад. Подарком для вкладчиков являются не только привлекательные процентные ставки, но и бесплатное подключение к программе страхования. А если говорить в целом, то жители Ставрополья, желая сохранить и приумножить свои «кровные», по-прежнему отдают явное предпочтение Сбербанку – доля регионального рынка сбережений граждан в этом году составляет 73%, прозвучало на пресс-конференции.

Вместе с тем есть серьезные результаты и в корпоративном кредитовании: портфель банка в 2016 году достиг уровня свыше 67 млрд рублей. Важно, что довольно весомая его часть – займы для малого бизнеса, кредитование которого на протяжении последних лет остается одним из стратегических направлений для Сбербанка, подчеркнул Р. Романенко. По его словам, банк не ограничивается банальной продажей банковских продуктов, а стремится обеспечить полноценное финансовое партнерство. Ведь очевидно, что потенциал развития малого бизнеса на Ставрополье велик и предприниматели сейчас остро нуждаются в комплексных решениях, технологических и организационных инструментах. «Именно этим обусловлено внедрение нами новых форматов предоставления услуг, – добавил Р. Романенко. – Так, появилась новая модель кредитования этого сегмента, которая базируется на анализе больших данных, в том числе о движении средств на счетах клиентов. По его результатам банк формирует готовые кредитные предложения. Бизнесмену, получившему от банка информацию о возможности получения кредита, достаточно лишь обратиться к своему клиентскому менеджеру, после чего в течение дня он может получить итоговое решение и заем».

Задачи перед банком стоят разноплановые, но все они подчинены одной цели – предоставить клиентам лучший сервис, резюмировал Р. Романенко. И в этой связи модернизируются офисы, динамично развиваются удаленные каналы обслуживания, включая интернет-сервисы, которые стали пользоваться большой популярностью, а также максимально популяризируются безналичные расчеты и т. д. В подтверждение своих слов он напомнил о том, что Сбербанк первым дал возможность клиентам использовать платежные сервисы ApplePay и SamsungPay. Они значительно ускоряют процесс расчетов: для оплаты товара или услуги человеку достаточно приложить гаджет к считывающему устройству на кассе магазина. Кроме того, именно Сбербанк стартовал с эмиссией карт национальной платежной системы «Мир». Ставропольцы могут получить их в любом отделении.

Кстати, в плане все более активного использования жителями края подобных новинок да и вообще всех возможностей современного банкинга эффект получен от масштабного просветительского проекта по повышению финансовой грамотности сельского населения. О нем не так давно сообщала наша газета. Практические занятия прошли в 30 ставропольских селах и хуторах: жителям ставропольской глубинки показывали, как оплачивать коммунальные счета и налоги, осуществлять переводы, открывать вклады и даже оформлять кредиты, имея при себе только банковскую карту и любое устройство с выходом в Интернет. «С занятий люди уходили не только с новыми знаниями, но и с желанием опробовать их на практике. До этого некоторые банально боялись пользоваться дистанционными сервисами и мало знали об их реальных возможностях, поэтому предпочитали традиционное банковское обслуживание в офисах. Но когда на занятиях Сбербанка люди увидели, что многое можно делать быстро и очень просто, страх и сомнения ушли», – сказал Р. Романенко. Сбербанк намерен и впредь продолжать подобную практику.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161123/sberbank_na_stavropole_vernulsya_spros_na_zaemnye_resursy_98192.html