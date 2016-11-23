Родители умершего призывника добились получения социальной поддержки только через суд

В Кисловодском городском суде (судья Алла Кабатова) рассмотрен иск, поданный Фондом «Право матери» от имени родителей погибшего военнослужащего Татьяны и Валерия Важинских, сообщили в пресс-службе фонда.

Сын Важинских Денис был призван в армию 2 июля 2009 года, проходил военную службу, а 17 декабря 2009 года умер в результате внезапной остановки сердца, острой сердечно-легочной недостаточности.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, управление труда и социальной защиты населения администрации Кисловодска отказали родителям погибшего солдата в выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки, мотивируя это тем, что их сын «умер», а не «погиб».

Интересы родителей погибшего представляла юрист Фонда «Право матери» Надежда Кузина. Она изложила позицию фонда: отказы ответчиков родителям погибшего незаконны. Понятия «умер» и «погиб» с точки зрения законодателя – это тождественные, равнозначные понятия. При разрешении вопроса о праве на меры социальной поддержки правового, определяющего значения они не имеют. Юридическим фактом, с которым закон связывает право родителей погибшего военнослужащего на меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 21 Федерального закона «О ветеранах», является смерть военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы. Смерть Дениса Важинского произошла именно при таких обстоятельствах.

Представителей ответчиков в суде не было: из трех заседаний по делу они посетили лишь одно, в суд были представлены их письменные возражения, отмечают в Фонде «Право матери».

Суд признал право родителей погибшего солдата на меры социальной поддержки и обязал министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выдать родителям умершего Дениса Важинского соответствующие документы. Также ответчик должен компенсировать матери погибшего сумму госпошлины за подачу иска в суд.

http://www.stapravda.ru/20161123/roditeli_umershego_prizyvnika_dobilis_polucheniya_sotsialnoy_pod_98234.html