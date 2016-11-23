Прокуратура нашла многочисленные нарушения в ставропольской колонии

Прокурор Ставропольского края Анатолий Богданчиков, сообщила пресс-служба ведомства, проверил соблюдение законов в ИК-2 УФСИН России по краю. Были установлены нарушения закона при обеспечении осужденных одеждой и обувью по сезону. В штрафных помещениях крайне скудное дневное освещение, камеры требуют ремонта. Надлежащая медицинская помощь осужденным не оказывается. Они не обеспечены индивидуальными средствами гигиены.

Не соблюдаются противоэпидемические требования. В пищеблоке находились продукты питания без какой-либо маркировки, позволяющей установить срок и условия хранения, иные данные. Осужденные, трудоустроенные в пищеблоке ФКУ ИК-2, а также сотрудники медицинской части в полном объеме не обследованы, что угрожает санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В производственной зоне колонии медицинские аптечки в цехах отсутствуют, а имеющаяся – единственная – в дежурной части аптечка не укомплектована. На момент проверки к оплачиваемым работам привлечено 37,7 процента отбывающих лишение свободы осужденных. Однако, как отмечает прокуратура края, «на работу они принимаются формально для искусственного увеличения количества выводимых на оплачиваемые работы, о чем свидетельствует крайне низкая заработная плата». В производственной зоне и в медицинской части ИК-2 в нарушение закона оголены электрические провода, часть из них закреплена скрутками.

По результатам проверки начальнику УФСИН России по Ставропольскому краю внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161123/prokuratura_nashla_mnogochislennye_narusheniya_v_stavropolskoy_k_98265.html