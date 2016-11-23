Правоведы провели беседу со ставропольскими кадетами

В связи с Всероссийским днем правовой помощи детям в Ставропольскую кадетскую школу имени генерала А. Ермолова прибыл целый десант правоведов. Группу юристов и силовиков возглавлял старший помощник прокурора Промышленного района Ставрополя Станислав Маценко, рассказавший кадетам об истории принятия ООН в 1959 году Декларации прав ребенка. Обстоятельный разговор шагнул далеко за рамки юридической помощи воспитанникам учебного заведения, воспитания законопослушного гражданина, обладающего умениями использовать возможности правовой системы государства.

http://www.stapravda.ru/20161123/pravovedy_proveli_besedu_so_stavropolskimi_kadetami_98243.html