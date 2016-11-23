Памятник народной артистке России Ольге Мещеряковой установят в Изобильном

В Изобильном в следующем году появится памятник известной ставропольской певице и педагогу, народной артистке России Ольге Григорьевне Мещеряковой, ушедшей из жизни в июле этого года. С такой инициативой выступили группа почитателей ее творчества, воспитанников, родственники Ольги Григорьевны. Она действительно была ярким явлением в культуре края, работая в Пятигорском театре оперетты, Ставропольской государственной краевой филармонии, воспитала немало блестящих молодых вокалистов и музыкантов. В настоящее время идет обсуждение эскизов будущего памятника, работать над которым будет молодой скульптор Иван Кисличенко. Для жителей Изобильного имя их землячки значит очень много, и они, конечно, с благодарностью откликнулись на предложение об увековечивании образа замечательной актрисы.

http://www.stapravda.ru/20161123/pamyatnik_narodnoy_artistke_rossii_olge_mescheryakovoy_ustanovya_98271.html