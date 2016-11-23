Освещение в школах Советского района установлено после вмешательства прокуратуры

По требованию прокурора Советского района в образовательных учреждениях района устранены нарушения законодательства об образовании, сообщила пресс-служба прокуратуры края. При проверке сотрудники надзорного ведомства установили, что территории четырех общеобразовательных учреждений не имеют достаточного наружного искусственного освещения по периметру, что не обеспечивает видимость территорий в темное время суток. В связи с этим прокуратура района в суд предъявила четыре исковых заявления с требованием обязать администрацию Советского района выделить денежные средства для производства работ и оборудования системой освещения территорий образовательных учреждений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161123/osveschenie_v_shkolakh_sovetskogo_rayona_ustanovleno_posle_vmesh_98229.html