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23 ноября 2016 г.

Названы имена новых стипендиатов Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой

Правлением Некоммерческого фонда «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» определены новые молодые стипендиаты. В области литературного творчества ими стали библиотекарь Жамиля Ибрагимова из аула Ага-Батыр Курского района и член литературного объединения Дмитрий Гостищев из Ставрополя. На конкурс были представлены образцы их творчества и развернутые характеристики, которые позволяют судить о способностях подающих надежды молодых поэтов. В области литературоведческих исследований студентов вузов стипендиатами фонда стали Софья Зиньковская, студентка первого курса филологического факультета Гуманитарного института СКФУ, и Олеся Малейченко, студентка третьего курса факультета искусств Ставропольского государственного педагогического института. Они будут получать ежемесячную стипендию по три тысячи рублей в течение года. Сертификаты стипендиатов фонда они им будут вручены на Третьих Слядневских чтениях в декабре этого года.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161123/nazvany_imena_novykh_stipendiatov_literaturnogo_fonda_imeni_vale_98272.html
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